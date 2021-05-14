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В Бунырево владелице коттеджа отключили газ за долги: фоторепортаж

В Бунырево владелице коттеджа отключили газ за долги: фоторепортаж

59-летняя женщина задолжала 152 тысячи рублей.

Сегодня, 14 мая, в селе Бунырево Алексинского района газовые службы при участии судебных приставов отключили подачу газа в одном из коттеджей по улице Молодежной.

Проживающая тут женщина умудрилась задолжать за газоснабжение 152 тысячи рублей. В 2018 году специалисты «Газпром межрегионгаз Тула» сообщили ей, что газовый счетчик в ее доме неисправен и если она не решит данный вопрос, то начисления за газ ей будут производить по нормативу. Однако женщина проигнорировала совет специалистов, что и привело к печальным последствиям.

Отметим, владелицу предупредили о предстоящем отключении. Она заперлась в коттедже, и приставам с газовиками пришлось покорять ее ворота штурмом. При этом мужчина, представившийся хорошим знакомым должницы, хладнокровно наблюдал за процедурой отключения газа, заявив, что к этому всё и шло и он предупреждал женщину о последствиях.

Чтобы восстановить подачу газа, должнице необходимо оплатить долг в 152 тысячи плюс судебные издержки (9000 рублей) и услуги по отключению/подключению газа (от 10 до 15 тысяч рублей).

 

За 5 месяцев текущего года в Тульской области за долги от сети газоснабжения были отключены уже 744 неплательщика.

Суммарно они задолжали 6,3 млн рублей.

 

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:09 +2
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