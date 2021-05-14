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«Накажи автохама»: светофорный торопыжка-Tucsonchik

«Накажи автохама»: светофорный торопыжка-Tucsonchik

Продолжаем публиковать материалы наших читателей.

Пользователь Myslo прислал в нашу постоянную рубрику запись с видеорегистратора своего автомобиля. Кадры были сняты 13 мая этого года в 7.38.
 
«По ул. Чапаева торопыга на Hyundai Tucson с госномером н100тс71 решил, что он блатной, и обогнал всех стоявших перед светофором на пересечении с ул. Пролетарской. Разметки на дороге нет, но на перекрестке обгон запрещен, и перед светофором всегда сплошная при наличии разметки. В итоге я проехал, как все, на свой зеленый и догнал его)», — сообщил автор видео.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:57 +4
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