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«Накажи автохама»: на ул. Кирова торопыга подрезал соседа и выехал на встречку
Кадр из видео.

«Накажи автохама»: на ул. Кирова торопыга подрезал соседа и выехал на встречку

Дорожное хамство попало в объектив видеорегистратора нашего читателя утром 12 мая.

Продолжаем знакомить вас с не слишком сознательными и вежливыми автолюбителями Тулы. В этот раз героем нашей спецрубрики стал водитель Volkswagen Polo с госномером У153ХВ71.

В среду, 12 мая, в 7 часов 10 минут на ул. Кирова он, видимо, очень спешил: сначала попытался вклиниться в правую полосу, подрезав попутный кроссовер, а затем и вовсе пошел на обгон через встречную.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
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