Под Щекино перевернулась фура
О происшествии сообщают очевидцы.
На трассе под Щекино большегруз столкнулся с легковым автомобилем, после съехал в кювет и завалился набок. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.
Погодные условия стали причиной съезда фуры с дороги или водитель нарушил ПДД, на данный момент не сообщается. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
В ведомстве отметили, что авария обошлась без пострадавших.
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