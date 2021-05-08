Под Щекино перевернулась фура

На трассе под Щекино большегруз столкнулся с легковым автомобилем, после съехал в кювет и завалился набок. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.

Погодные условия стали причиной съезда фуры с дороги или водитель нарушил ПДД, на данный момент не сообщается. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что авария обошлась без пострадавших.