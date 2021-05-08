Работа в Тульской области: какие вакансии и зарплаты ждут молодых специалистов

Фото из архива Myslo.

Эксперты hh.ru выяснили, в каких сферах молодым специалистам Тульской области сейчас проще всего найти работу и на какие позиции можно рассчитывать.

На сегодняшний день в области более 800 вакансий для молодых специалистов. А с начала 2021 года в Туле и области было открыто более 2000 таких вакансий, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях – 30 000 рублей.

Проще всего выпускникам найти работу в сфере продаж и консультирования. Работодатели ищут менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, операторов call-центров, промоутеров. Много предложений в ресторанном и гостиничном бизнесе. В Туле и области открыты вакансии официантов, мойщиков посуды, пекарей и барменов. Без опыта работы можно устроиться упаковщиком, пешим или велокурьером, а также рабочим на производство.

Молодые специалисты могут пробоваться на административные позиции – можно стать помощником менеджера, офис-менеджером, специалистом по обработке заявок (возможна как удаленная, так и офисная работа). Для этих позиций опыт работы не обязателен, гораздо важнее желание работать и личные качества.

– Еще одна сфера, где работодатели не просто готовы рассмотреть молодых специалистов, но и сами конкурируют за лучших выпускников, – это сфера ИТ-технологий. В Туле открыты вакансии для специалистов технической поддержки, разработчиков и инженеров. Это та сфера, где уже на старте карьеры можно рассчитывать на достойную зарплату, – рассказывает Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.

Как стать ценным сотрудником?

– Работодатели ценят сотрудников, которые горят работой, поэтому проявляйте активность, целеустремленность, инициативность, — в любом случае эти качества пригодятся и дальше. Работать спустя рукава — невыигрышная позиция. Будущий работодатель легко может позвонить бывшему, чтобы поинтересоваться вами. Репутация — наше всё, – советует Валерия Иванова.