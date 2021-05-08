новости
новости
Регистрация
Работа в Тульской области: какие вакансии и зарплаты ждут молодых специалистов
Фото из архива Myslo.

Работа в Тульской области: какие вакансии и зарплаты ждут молодых специалистов

Начало мая – период, когда студенты старших курсов и выпускники активно выходят на рынок труда.

Эксперты hh.ru выяснили, в каких сферах молодым специалистам Тульской области сейчас проще всего найти работу и на какие позиции можно рассчитывать.

На сегодняшний день в области более 800 вакансий для молодых специалистов.  А с начала 2021 года в Туле и области было открыто более 2000 таких вакансий, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях – 30 000 рублей.

Проще всего выпускникам найти работу в сфере продаж и консультирования. Работодатели ищут менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, операторов call-центров, промоутеров. Много предложений в ресторанном и гостиничном бизнесе. В Туле и области открыты вакансии официантов, мойщиков посуды, пекарей и барменов. Без опыта работы можно устроиться упаковщиком, пешим или велокурьером, а также рабочим на производство.

Молодые специалисты могут пробоваться на административные позиции – можно стать помощником менеджера, офис-менеджером, специалистом по обработке заявок (возможна как удаленная, так и офисная работа). Для этих позиций опыт работы не обязателен, гораздо важнее желание работать и личные качества.

– Еще одна сфера, где работодатели не просто готовы рассмотреть молодых специалистов, но и сами конкурируют за лучших выпускников, – это сфера ИТ-технологий. В Туле открыты вакансии для специалистов технической поддержки, разработчиков и инженеров. Это та сфера, где уже на старте карьеры можно рассчитывать на достойную зарплату, –  рассказывает Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.

Как стать ценным сотрудником?

– Работодатели ценят сотрудников, которые горят работой, поэтому проявляйте активность, целеустремленность, инициативность, — в любом случае эти качества пригодятся и дальше. Работать спустя рукава — невыигрышная позиция. Будущий работодатель легко может позвонить бывшему, чтобы поинтересоваться вами. Репутация — наше всё, – советует Валерия Иванова.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:14 +2
Другие статьи по темам
Событие
работавакансиимолодые специалистыстудентывыпускникизарплата
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Под Щекино перевернулась фура
Под Щекино перевернулась фура
В народное обсуждение Программы развития Тульской области уже включились более 10 тысяч человек
В народное обсуждение Программы развития Тульской области уже включились более 10 тысяч человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.