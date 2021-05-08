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Прокуратура поставила под сомнение достоверность данных о чистоте воздуха в Туле, Новомосковске и Ясной Поляне

Прокуратура поставила под сомнение достоверность данных о чистоте воздуха в Туле, Новомосковске и Ясной Поляне

По иску природоохранного прокурора суд обязал метеорологов создать надлежащие условия для наблюдения за атмосферным воздухом.

Тульская природоохранная прокуратура проверила исполнение региональным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды требований законодательства, регламентирующего порядок организации и проведения государственного мониторинга состояния атмосферного воздуха. 

Установлено, что площадки, на которых расположены стационарные пункты наблюдений за атмосферным воздухом в Туле и Новомосковске, а также на территории музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» закрыты зелеными насаждениями, участки местности не проветриваются со всех сторон, что ставит под сомнение достоверность данных, получаемых с указанных постов. Кроме того, в перечень контролируемых загрязняющих веществ на отдельных постах не включены оксид азота и диоксид серы.

С целью устранения выявленных нарушений природоохранный прокурор подал в суд иск. Суд обязал Тульский ЦГСМ и ФГБУ «ЦГСМ» создать охранные зоны вокруг указанных стационарных пунктов наблюдений за атмосферным воздухом и включить недостающие загрязняющие вещества в соответствующий перечень.

Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле в Тульской природоохранной прокуратуре.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:04 +3
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