Прокуратура поставила под сомнение достоверность данных о чистоте воздуха в Туле, Новомосковске и Ясной Поляне

Тульская природоохранная прокуратура проверила исполнение региональным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды требований законодательства, регламентирующего порядок организации и проведения государственного мониторинга состояния атмосферного воздуха.

Установлено, что площадки, на которых расположены стационарные пункты наблюдений за атмосферным воздухом в Туле и Новомосковске, а также на территории музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» закрыты зелеными насаждениями, участки местности не проветриваются со всех сторон, что ставит под сомнение достоверность данных, получаемых с указанных постов. Кроме того, в перечень контролируемых загрязняющих веществ на отдельных постах не включены оксид азота и диоксид серы.

С целью устранения выявленных нарушений природоохранный прокурор подал в суд иск. Суд обязал Тульский ЦГСМ и ФГБУ «ЦГСМ» создать охранные зоны вокруг указанных стационарных пунктов наблюдений за атмосферным воздухом и включить недостающие загрязняющие вещества в соответствующий перечень.

Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле в Тульской природоохранной прокуратуре.