На трассе М-2 в Чернском районе столкнулись четыре авто

Фото из группы в Инстаграме @tula.chp.

Три человека пострадали в результате аварии.

8 мая в 11.55 на 269-м км автодороги М-2 «Крым» Чернского района Тульской области столкнулись четыре автомобиля: Renault Sandero, Cнеvrоlет Nivа, Volkswagen Tiguan и Renault Kaptur.

В Госавтоинспекции уточнили, что обстоятельства аварии на данный момент устанавливаются.

В результате ДТП пострадали три человека: 21-летняя девушка – пассажир Renault Sandero, 34-летний водитель Renault Kaptur и его пассажир – 54-летний мужчина. Всем пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте аварии, госпитализация не потребовалась.