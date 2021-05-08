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На трассе М-2 в Чернском районе столкнулись четыре авто
Фото из группы в Инстаграме @tula.chp.

На трассе М-2 в Чернском районе столкнулись четыре авто

Три человека пострадали в результате аварии.

8 мая в 11.55 на 269-м км автодороги М-2 «Крым» Чернского района Тульской области столкнулись четыре автомобиля: Renault Sandero, Cнеvrоlет Nivа, Volkswagen Tiguan и Renault Kaptur.

В Госавтоинспекции уточнили, что обстоятельства аварии на данный момент устанавливаются. 

В результате ДТП пострадали три человека: 21-летняя девушка – пассажир Renault Sandero, 34-летний водитель Renault Kaptur и его пассажир – 54-летний мужчина. Всем пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте аварии, госпитализация не потребовалась. 
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:20 +4
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