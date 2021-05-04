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Туляк Александр Гетманский завоевал серебро на этапе Кубка мира по русским шашкам

Туляк Александр Гетманский завоевал серебро на этапе Кубка мира по русским шашкам

Соревнования проходили в Турции.

В турецких Кушадасах завершился этап Кубка мира по русским шашкам, в котором приняли участие более 30 спортсменов из 4 стран. Соревнования проходили в молниеносной и быстрой программах.

В турнире приняли участие тульские спортсмены. Серебро в молниеносной программе завоевал международный гроссмейстер Александр Гетманский. 

Международный гроссмейстер Юрий Королев занял 4 место в мужском зачете в молниеносной программе. Международный мастер Григорий Гетманский — 4 место в быстрой программе. Кандидат в мастера спорта Мария Гаврилкова стала пятой в быстрой программе. Кандидат в мастера Дмитрий Гетманский занял 10 место в мужском зачете в быстрой программе.

Занимаются тульские спортсмены под руководством заслуженного тренера России Бориса Оксмана.

 

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