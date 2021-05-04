Фото: Игорь Николаевич.
На автодороге Тула – Новомосковск грузовик с мороженым врезался в кроссовер
По предварительной информации, обошлось без серьезно пострадавших.
Днем 4 мая на 13-м километре автодороги Тула – Новомосковск столкнулись грузовая ГАЗель с мороженым и кроссовер Mitsubishi Outlander. Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец происшествия.
По предварительной информации, обошлось без серьезно пострадавших. На момент публикации новости участники автоаварии ожидали сотрудников ГИБДД.
Другие статьи по темам
Событие
Место