Новые законы мая: что изменится в жизни туляков

Ограничение комиссии при переводах

С 1 мая переводы в Системе быстрых платежей до 100 тыс. рублей в месяц должны осуществляться банками без взимания платы.

При переводе свыше этой суммы в месяц предельное значение комиссии составляет не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей.

Бесплатное школьное питание

С 1 мая вступает в силу закон о бесплатном обеспечении детей начальных классов горячим питанием. К 1 сентября 2023 года оно появится во всех школах.

Также вводится понятие «здоровое питание», закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных категорий населения.

Удаленка для людей 65+ стала необязательной

У работников 65 лет и старше по 30 апреля включительно было право получить больничный лист на период самоизоляции. Исключение делалось только для сотрудников, которые работали дистанционно или находятся в ежегодном отпуске. Удаленная работа для сотрудников старше 65 лет с мая становится рекомендательной. Теперь работодатели сами решают, переводить ли таких работников на дистанционный режим или возобновлять работу в офисе. При этом работодателям рекомендовано, исходя из ситуации с распространением коронавируса, по возможности переводить работников 65 лет и старше на дистанционную работу.

Субсидии малому и среднему бизнесу

Налоговая 1 мая запустит специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу в размере одного МРОТ на каждого сотрудника.

Выплаты в размере 12 130 рублей будут давать предприятиям малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. Важное условие: количество работников должно составлять не менее 90% по сравнению с 31 марта 2020 года.

Запрет «наливаек»

С 5 мая запрещается продажа алкоголя в барах с площадью зала обслуживания меньше 20 кв. м, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях.

Регионам, желающим эти правила ужесточить, разрешается это сделать — вплоть до полного запрета на торговлю алкоголем в таких заведениях. Также субъекты РФ могут повысить требования к минимально возможной площади подобных рюмочных и баров.

Двойной тест на ковид

Со 2 мая 2021 года все граждане РФ, которые приезжают из другой страны, должны дважды сдавать ПЦР-тест на COVID-19: не позднее 3 дней после прибытия, а потом повторный – в течение 5 дней после возвращения, но с интервалом не менее суток. Результаты необходимо загрузить на госуслуги.

При возвращении из Турции и Танзании такие правила действуют уже с 21 апреля. Двойной тест нужно сдавать, даже если сделана прививка от коронавируса. Анализы платные, тот, кто возвращается из-за границы, должен самостоятельно оплатить их.

Ответственность за самовольную перепланировку помещений

С 5 мая штрафовать начнут за незаконную перепланировку не только жилых помещений в многоквартирных домах, но и нежилых. Административная ответственность распространяется на граждан, юридических и должностных лиц.

Косметика станет безопаснее

С 6 мая для производителей парфюмерии и косметики начнется трехлетний переходный период, за который они должны сделать безопаснее состав своей продукции и более полной – информацию на этикетках. Это обязывает делать теперь техрегламент, учитывающий европейские нормы.

Согласно ему, в зубные пасты теперь нельзя добавлять сахарозу и другие легкоферментируемые углеводы. Если на упаковке говорится о полезных свойствах продукции, то эту надпись надо обосновать результатами исследований, данными поставщиков ингредиентов, научными данными о веществах.

Требование касается и пробников. Информацию можно нанести на упаковку пробника, приложить листовку или поставить планшет в магазине рядом с ним.

Переходный период продлится до 5 мая 2023 года. За это время все компании поменяют свои линейки продукции.

Трудовые патенты без выезда из России

Иностранцы, прибывшие в Россию в порядке, не требующем получения визы, с 5 мая смогут неоднократно обращаться с заявлением на переоформление трудового патента без выезда с территории РФ.

Поправки направлены в том числе на обеспечение госбезопасности и нераспространение коронавирусной инфекции.

Производство в исправительных учреждениях

С 5 мая разместить производство в исправительных учреждениях ФСИН можно будет без проведения торгов при соблюдении некоторых требований.

Закон позволит трудоустроить заключенных и наладить выпуск востребованной продукции, например средств индивидуальной защиты.

Информация о залоге имущества на госуслугах

С 11 мая появится единая система поиска информации о залоге и других видах обременения на портале госуслуг. Данные предоставит Федеральная нотариальная палата. Таким образом, при покупке авто граждане смогут проверить наличие сведений о нем на госуслугах.

Упрощенный порядок налоговых вычетов

С 21 мая вычеты можно будет получать без декларации и дополнительных документов, причем не через работодателя, а напрямую из налоговой. Срок проверки и перечисления сократится с четырех месяцев до полутора.

Новые правила будут действовать для вычетов за покупку жилья и по ИИС. Сведения о расходах в налоговую передадут банки или налоговые агенты. Такой порядок действует для вычетов, право на которые возникло с 1 января 2020 года.

О возможности получить вычет налоговая сообщит через личный кабинет: туда придет предзаполненное заявление. Пока оно не появится, ничего предпринимать не нужно. Использовать новый порядок — это право, а не обязанность. Можно, как и раньше, подавать декларацию по итогам года.

Штрафы за принудительную высадку детей из автобуса

С 1 мая начинают действовать штрафы за принудительную высадку ребенка (Федеральный закон от 20.04.2021 № 98-ФЗ). Финансовая ответственность грозит даже за это даже в том случае, если причиной стал тот факт, что юный пассажир не оплатил проезд. Это касается только детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых:

5000 рублей — для водителей;

от 20 000 до 30 000 рублей — для кондукторов и контролеров.

Официально это не легализация бесплатного проезда, но если ребенок не заплатил, забыл проездной или не может подтвердить льготу, высадить его нельзя — он поедет до своей остановки. Если кондуктор решится высадить ребенка, он рискует потерять сумму, сопоставимую со своей зарплатой.

Штраф за нарушение ПДД на ж/д переездах

Раньше штраф за пересечение железной дороги вне переезда, выезд на переезд при закрытом шлагбауме или на красный свет, а также остановку или стоянку на переезде составлял 1000 рублей. С 1 мая — 5000 рублей или лишение прав на 3-6 месяцев. За другие нарушения правил проезда через ж/д пути сумма штрафа теперь тоже составит 5000 рублей.