Новые законы мая: что изменится в жизни туляков
Рассказываем, какие нормы вступят в силу в последний месяц весны.
Ограничение комиссии при переводах
С 1 мая переводы в Системе быстрых платежей до 100 тыс. рублей в месяц должны осуществляться банками без взимания платы.
При переводе свыше этой суммы в месяц предельное значение комиссии составляет не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей.
Бесплатное школьное питание
С 1 мая вступает в силу закон о бесплатном обеспечении детей начальных классов горячим питанием. К 1 сентября 2023 года оно появится во всех школах.
Также вводится понятие «здоровое питание», закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных категорий населения.
Удаленка для людей 65+ стала необязательной
У работников 65 лет и старше по 30 апреля включительно было право получить больничный лист на период самоизоляции. Исключение делалось только для сотрудников, которые работали дистанционно или находятся в ежегодном отпуске.
Субсидии малому и среднему бизнесу
Налоговая 1 мая запустит специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу в размере одного МРОТ на каждого сотрудника.
Выплаты в размере 12 130 рублей будут давать предприятиям малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. Важное условие: количество работников должно составлять не менее 90% по сравнению с 31 марта 2020 года.
Запрет «наливаек»
С 5 мая запрещается продажа алкоголя в барах с площадью зала обслуживания меньше 20 кв. м, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях.
Регионам, желающим эти правила ужесточить, разрешается это сделать — вплоть до полного запрета на торговлю алкоголем в таких заведениях. Также субъекты РФ могут повысить требования к минимально возможной площади подобных рюмочных и баров.
Двойной тест на ковид
Со 2 мая 2021 года все граждане РФ, которые приезжают из другой страны, должны дважды сдавать ПЦР-тест на COVID-19: не позднее 3 дней после прибытия, а потом повторный – в течение 5 дней после возвращения, но с интервалом не менее суток. Результаты необходимо загрузить на госуслуги.
При возвращении из Турции и Танзании такие правила действуют уже с 21 апреля. Двойной тест нужно сдавать, даже если сделана прививка от коронавируса. Анализы платные, тот, кто возвращается из-за границы, должен самостоятельно оплатить их.
Ответственность за самовольную перепланировку помещений
С 5 мая штрафовать начнут за незаконную перепланировку не только жилых помещений в многоквартирных домах, но и нежилых. Административная ответственность распространяется на граждан, юридических и должностных лиц.
Косметика станет безопаснее
С 6 мая для производителей парфюмерии и косметики начнется трехлетний переходный период, за который они должны сделать безопаснее состав своей продукции и более полной – информацию на этикетках. Это обязывает делать теперь техрегламент, учитывающий европейские нормы.
Согласно ему, в зубные пасты теперь нельзя добавлять сахарозу и другие легкоферментируемые углеводы. Если на упаковке говорится о полезных свойствах продукции, то эту надпись надо обосновать результатами исследований, данными поставщиков ингредиентов, научными данными о веществах.
Требование касается и пробников. Информацию можно нанести на упаковку пробника, приложить листовку или поставить планшет в магазине рядом с ним.
Переходный период продлится до 5 мая 2023 года. За это время все компании поменяют свои линейки продукции.
Трудовые патенты без выезда из России
Иностранцы, прибывшие в Россию в порядке, не требующем получения визы, с 5 мая смогут неоднократно обращаться с заявлением на переоформление трудового патента без выезда с территории РФ.
Поправки направлены в том числе на обеспечение госбезопасности и нераспространение коронавирусной инфекции.
Производство в исправительных учреждениях
С 5 мая разместить производство в исправительных учреждениях ФСИН можно будет без проведения торгов при соблюдении некоторых требований.
Закон позволит трудоустроить заключенных и наладить выпуск востребованной продукции, например средств индивидуальной защиты.
Информация о залоге имущества на госуслугах
С 11 мая появится единая система поиска информации о залоге и других видах обременения на портале госуслуг. Данные предоставит Федеральная нотариальная палата. Таким образом, при покупке авто граждане смогут проверить наличие сведений о нем на госуслугах.
Упрощенный порядок налоговых вычетов
С 21 мая вычеты можно будет получать без декларации и дополнительных документов, причем не через работодателя, а напрямую из налоговой. Срок проверки и перечисления сократится с четырех месяцев до полутора.
Новые правила будут действовать для вычетов за покупку жилья и по ИИС. Сведения о расходах в налоговую передадут банки или налоговые агенты. Такой порядок действует для вычетов, право на которые возникло с 1 января 2020 года.
О возможности получить вычет налоговая сообщит через личный кабинет: туда придет предзаполненное заявление. Пока оно не появится, ничего предпринимать не нужно. Использовать новый порядок — это право, а не обязанность. Можно, как и раньше, подавать декларацию по итогам года.
Штрафы за принудительную высадку детей из автобуса
С 1 мая начинают действовать штрафы за принудительную высадку ребенка (Федеральный закон от 20.04.2021 № 98-ФЗ). Финансовая ответственность грозит даже за это даже в том случае, если причиной стал тот факт, что юный пассажир не оплатил проезд. Это касается только детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых:
- 5000 рублей — для водителей;
- от 20 000 до 30 000 рублей — для кондукторов и контролеров.
Официально это не легализация бесплатного проезда, но если ребенок не заплатил, забыл проездной или не может подтвердить льготу, высадить его нельзя — он поедет до своей остановки. Если кондуктор решится высадить ребенка, он рискует потерять сумму, сопоставимую со своей зарплатой.
Штраф за нарушение ПДД на ж/д переездах
Раньше штраф за пересечение железной дороги вне переезда, выезд на переезд при закрытом шлагбауме или на красный свет, а также остановку или стоянку на переезде составлял 1000 рублей. С 1 мая — 5000 рублей или лишение прав на 3-6 месяцев. За другие нарушения правил проезда через ж/д пути сумма штрафа теперь тоже составит 5000 рублей.