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В Донском полицейские нашли пропавшего школьника

В Донском полицейские нашли пропавшего школьника

Ребенка обнаружили поздно вечером.

Накануне вечером в полицию города Донской обратилась местная жительница. Женщина заявила, что пропал ее 11-летний сын. Последний раз мальчика видели днем, когда он выходил из школы в Северо-Задонске.
 
Полицейские сразу же сформировали поисковые группы, а приметы школьника направили всем уличным нарядам органов внутренних дел.
 
«Отрабатывались версии как нахождения мальчика на территории города, так и за его пределами. При проверке улиц и скверов в Северо-Задонске полицейские обнаружили ребенка. По предварительным данным, никаких противоправных деяний в отношении него не совершалось, угроз жизни и здоровью нет», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Сейчас в полиции выясняют причины, по которым мальчик не пошел из школы домой. Проводится и другая работа по установлению деталей происшествия.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:29 0
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