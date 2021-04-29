В Донском полицейские нашли пропавшего школьника

Накануне вечером в полицию города Донской обратилась местная жительница. Женщина заявила, что пропал ее 11-летний сын. Последний раз мальчика видели днем, когда он выходил из школы в Северо-Задонске.

Полицейские сразу же сформировали поисковые группы, а приметы школьника направили всем уличным нарядам органов внутренних дел.

«Отрабатывались версии как нахождения мальчика на территории города, так и за его пределами. При проверке улиц и скверов в Северо-Задонске полицейские обнаружили ребенка. По предварительным данным, никаких противоправных деяний в отношении него не совершалось, угроз жизни и здоровью нет», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Сейчас в полиции выясняют причины, по которым мальчик не пошел из школы домой. Проводится и другая работа по установлению деталей происшествия.