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Туляк обворовал родную мать
Изображение MBatty с сайта Pixabay.

Туляк обворовал родную мать

Мужчина снял деньги с ее банковской карты.

Как стало известно Myslo, недавно в полицию обратилась жительница одного из домов по ул. Майской в Туле. 67-летняя пенсионерка сообщила, с ее банковской карты пропали примерно 2,5 тысячи рублей.
 
В ходе работы стражи порядка выяснили, что деньги со счета снял 35-летний безработный сын женщины. Мужчина признался в содеянном, сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:12 +1
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