Туляк обворовал родную мать

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Как стало известно Myslo, недавно в полицию обратилась жительница одного из домов по ул. Майской в Туле. 67-летняя пенсионерка сообщила, с ее банковской карты пропали примерно 2,5 тысячи рублей.

В ходе работы стражи порядка выяснили, что деньги со счета снял 35-летний безработный сын женщины. Мужчина признался в содеянном, сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.