В Мясново легковушка улетела в кювет и перевернулась

По предварительным данным, водитель не справилась с управлением.

Утром 25 апреля в Мясново произошло ДТП. Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец происшествия.

По предварительным данным, в Китаевском проезде водитель легкового автомобиля Subaru не справилась с управлением, в результате чего съехала с дороги и улетела в кювет.

По информации на момент публикации новости, несмотря на серьезные повреждения машины, в ДТП обошлось без пострадавших.