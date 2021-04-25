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В Мясново легковушка улетела в кювет и перевернулась

В Мясново легковушка улетела в кювет и перевернулась

По предварительным данным, водитель не справилась с управлением.

Утром 25 апреля в Мясново произошло ДТП. Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец происшествия.
 
 
По предварительным данным, в Китаевском проезде водитель легкового автомобиля Subaru не справилась с управлением, в результате чего съехала с дороги и улетела в кювет.
 

По информации на момент публикации новости, несмотря на серьезные повреждения машины, в ДТП обошлось без пострадавших.
 
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:36 +2
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