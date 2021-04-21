В Туле осудят дуэт автоугонщиков

В Туле двое местных жителей, Евгений К. и ранее судимый Вячеслав Т., обвиняются в угонах автомобилей, кражах и использовании заведомо подложного государственного регистрационного знака.

По предварительным данным, с 20 сентября по 11 октября прошлого года обвиняемые угнали 14 автомобилей, присваивая при этом и личные вещи, которые находили в машинах. Еще две попытки угона не увенчались успехом. Кроме этого на одном украденном автомобиле они поменяли номера, чтобы использовать его в личных целях. Также в ночь с 11 на 12 октября мужчины обокрали дачный домик.

В настоящее время обвиняемые находятся под стражей, судебное заседание по данному делу состоится 28 апреля.