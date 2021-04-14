Фото читателя.
Под Веневом недалеко от дачных участков загорелись поля
Огонь слишком близко подобрался к домам.
Сегодня, 14 апреля, недалеко от Венева (в сторону Кимовска) загорелись поля. Фотографии в редакцию Myslo прислал очевидец. По его словам, огонь подошел слишком близко к дачным домикам.
Отметим, что сухая и ветреная погода значительно увеличивает риск возникновения пожаров. Только за минувшие выходные пожарные около 300 раз выезжали на тушение сухой травы и мусора. При этом в большинстве случаев причиной возгораний был человеческий фактор.
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