новости
новости
Регистрация
Дело о мене Центрального стадиона в Туле: сегодня в суде допросят Валерия Шерина

Дело о мене Центрального стадиона в Туле: сегодня в суде допросят Валерия Шерина

Судебное заседание назначено на 11.00.

Сегодня, 15 апреля, в Советском районном суде показания по делу о мене стадиона даст первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Напомним, допрошенный ранее бывший глава администрации Тулы Евгений Авилов сообщил, что впервые вопрос о мене стадиона обсуждался на совещании в резиденции «Богучарово», где присутствовал и Шерин. На тот момент он занимал пост министра имущественных и земельных отношений Тульской области.

 

Советский районный суд продолжает распутывать схему мены территории трамвайного депо на стадион «Арсенал», в результате которой главное предприятие Тулы, предоставляющее услуги общественного транспорта, сначала оказалось в арендной кабале, а после и вовсе осталось без площадки для автобусного парка. В итоге «Тулгорэлектротранс», по мнению следствия, понес убытки в размере более чем 61,3 млн рублей.

Обвинение предъявлено заместителю председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Татьяне Силаевой.

Репортажи с судебных заседаний читайте на Myslo в нашем специальном сюжете.

Сюжет: Дело о мене территории Центрального стадиона на депо
Мена стадиона «Арсенал»: главный юрист администрации Тулы заявила о законности сделки
Жизнь Тулы и области
Мена стадиона «Арсенал»: главный юрист администрации Тулы заявила о законности сделки
2 апреля, в 19:50, 100 3236 -6
Дело о мене Центрального стадиона в Туле: сегодня допросят новых свидетелей
Дежурная часть
Дело о мене Центрального стадиона в Туле: сегодня допросят новых свидетелей
2 апреля, в 09:10, 35 2544 1
Роман Мурзин рассказал свою версию процедуры мены депо на стадион «Арсенал» в Туле
Жизнь Тулы и области
Роман Мурзин рассказал свою версию процедуры мены депо на стадион «Арсенал» в Туле
23 марта, в 18:34, 126 4733 -3
Евгений Авилов о мене стадиона «Арсенал» на депо: «Надо думать, что подписываешь»
Жизнь Тулы и области
Евгений Авилов о мене стадиона «Арсенал» на депо: «Надо думать, что подписываешь»
23 марта, в 15:09, 87 5249 -9
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 08:42 +2
Другие статьи по темам
Люди
Валерий Шерин
Место
Тула
Прочее
мена стадиона арсеналсуд

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Под Алексином пенсионер-рецидивист пытался зарезать мужа своей падчерицы
Под Алексином пенсионер-рецидивист пытался зарезать мужа своей падчерицы
Жители Мясново 15 апреля останутся без воды
Жители Мясново 15 апреля останутся без воды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.