Дело о мене Центрального стадиона в Туле: сегодня в суде допросят Валерия Шерина

Сегодня, 15 апреля, в Советском районном суде показания по делу о мене стадиона даст первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Напомним, допрошенный ранее бывший глава администрации Тулы Евгений Авилов сообщил, что впервые вопрос о мене стадиона обсуждался на совещании в резиденции «Богучарово», где присутствовал и Шерин. На тот момент он занимал пост министра имущественных и земельных отношений Тульской области.

Советский районный суд продолжает распутывать схему мены территории трамвайного депо на стадион «Арсенал», в результате которой главное предприятие Тулы, предоставляющее услуги общественного транспорта, сначала оказалось в арендной кабале, а после и вовсе осталось без площадки для автобусного парка. В итоге «Тулгорэлектротранс», по мнению следствия, понес убытки в размере более чем 61,3 млн рублей.

Обвинение предъявлено заместителю председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Татьяне Силаевой.