Переход на точное земледелие позволит ПХ «Лазаревское» увеличить урожайность на 25%

В рамках перехода на точное земледелие ПХ «Лазаревское» инвестирует в приобретение сельскохозяйственной техники около 100 млн руб. Внедрение современных технологий в растениеводстве позволит только в этом году увеличить урожайность зерновых и кормовых культур на 25%. Это даст возможность предприятию обеспечить высококачественными кормами собственный свиноводческий комплекс и ферму крупного рогатого скота (КРС), в два раза увеличить поголовье КРС, а также расширить линейку молочных и мясных продуктов для своей сети «Лазаревская Лавка».

– Наше предприятие всегда уделяло большое внимание растениеводству, но в этом году мы приняли решение перейти на точное земледелие, которое позволяет серьезно увеличить урожайность зерновых и кормовых культур и выйти на новый качественный уровень. Мы видим огромный потенциал и у наших специалистов, и у земли, и у техники, — рассказывает генеральный директор ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская.

Всего в приобретение современной сельскохозяйственной техники в 2021 году будет инвестировано более 100 млн рублей.

Точное земледелие — один из самых актуальных современных подходов в сельском хозяйстве, который подразумевает комплексное отношение к управлению продуктивностью почвы с применением компьютерных и спутниковых технологий. Помимо классических инструментов — экономичной техники, качественных семян, эффективных удобрений и рациональных агротехнических приемов точное земледелие использует спутниковое позиционирование (GPS), геоинформационные системы (GIS), точное картографирования полей и др. Это позволяет оптимизировать затраты, повышая доходность с каждого квадратного метра земли и резко — до 80% – увеличить урожайность. Кроме того, точное земледелие дает возможность улучшить качество продукции, а в глобальном масштабе — снизить нагрузку на окружающую среду.

– Если в прошлом году урожайность пшеницы составляла около 45 центнеров на гектар, то в этом наши агрономы обещают собрать с одного гектара минимум 60 центнеров, т. е. на четверть больше. И это только начало! — говорит Кристина Романовская.

При этом состав культур останется прежним — это пшеница, подсолнечник, кукуруза, горох, рапс и ячмень. В этом сезоне будет немного увеличено количество подсолнечника, но в остальном структура посевных останется без изменений.

– Точное земледелие предоставит нам больше пространства для маневра. Мы будем расходовать меньше зерна для посевов, более эффективно, в зависимости от состава почвы, подбирать удобрения, а также экономить средства защиты растений. А это не только экономия, но и экология, более бережный подход к окружающей среде, — отметила Кристина Романовская.

Учитывая, что ПХ «Лазаревское» — предприятие полного цикла, в котором делается акцент на заготовке качественных кормов для собственных свиней и коров, переход компании на точное земледелие позволит выращивать и больше животных.

– В частности, этой осенью мы собираемся в два раза увеличить поголовье коров на нашей ферме. Это приведет к серьезному расширению линейки молочных и мясных продуктов, поскольку позволит нарастить объемы не только молока, но и говядины, которой иногда не хватает в наших «Лазаревских Лавках» и которую так полюбили туляки, — резюмирует Кристина Романовская.