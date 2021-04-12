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В Туле устроили «облаву» на автобусы: репортаж

В Туле устроили «облаву» на автобусы: репортаж

За одно утро было составлено 37 административных материалов и одно транспортное средство отправлено на спецстоянку.

Рано утром 12 апреля в Туле провели операцию «Автобус». Сотрудники ГИБДД и Ространснадзора дежурили на пересечении улиц Октябрьской и Большой, на Орловском шоссе в поселке Косая Гора и на 7-м км автодороги Тула — Новомосковск, останавливая все попавшие в их поле зрения автобусы.

Большинство пассажиров с пониманием относились к проверке, хоть и могли опоздать на работу из-за остановки автобуса. В свою очередь, инспекторы ДПС и сотрудники Ространснадзора старались работать максимально быстро. Тем не менее, из-за рейда на автодороге «Тула-Новомосковск» образовалась внушительная пробка в обе стороны.
 
Сложнее всех пришлось пассажирам автобуса, у которого была неисправность тормозной системы. Людей высадили и пересадили в другой попутный, следовавший в Тулу.
 
По словам водителя этого автобуса, обнаруженная у него неисправность — «болезнь» этой модели, выражающаяся в том, что в электронике отходят контакты и загорается предупреждающий сигнал «ABS».
 
«Так-то это зимой важно, когда снег, или лед на дороге. Да и тормоза у автобуса сейчас исправны — я же сюда нормально ехал и конечно же пользовался ими», — объяснил водитель корреспонденту Myslo.
 
В ходе операции сотрудники Госавтоинспекции составили на водителей 37 административных материалов. Больше всего выявили нарушений в управлении транспортными средствами с техническими неисправностями — 30.
 
«За нарушение правил перевозки пассажиров составлено три административных материала, за управление с заведомо неисправной тормозной системой — один административный материал по ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ (автобус задержан и перемещен на специализированную стоянку), иных нарушений — три», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
 
Подробности в видеорепортаже Myslo:
 

 

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В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 1
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 2
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 3
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 4
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 5
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 6
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 7
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 8
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 9
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 10
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 11
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 12
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 13
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 14
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 15
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 16
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 17
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 18
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 19
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 20
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 21
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 22
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 23
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 24
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 25
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 26
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 27
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 28
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 29
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 30
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 31
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 32
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 33
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 34
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 35
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 36
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 37
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 38
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 39
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 40
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 41
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 42
В Туле устроили «облаву» на автобусы, Фото: 43
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:37 +6
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