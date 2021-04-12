В Туле устроили «облаву» на автобусы: репортаж

Рано утром 12 апреля в Туле провели операцию «Автобус». Сотрудники ГИБДД и Ространснадзора дежурили на пересечении улиц Октябрьской и Большой, на Орловском шоссе в поселке Косая Гора и на 7-м км автодороги Тула — Новомосковск, останавливая все попавшие в их поле зрения автобусы.

Большинство пассажиров с пониманием относились к проверке, хоть и могли опоздать на работу из-за остановки автобуса. В свою очередь, инспекторы ДПС и сотрудники Ространснадзора старались работать максимально быстро. Тем не менее, из-за рейда на автодороге «Тула-Новомосковск» образовалась внушительная пробка в обе стороны.

Сложнее всех пришлось пассажирам автобуса, у которого была неисправность тормозной системы. Людей высадили и пересадили в другой попутный, следовавший в Тулу.

По словам водителя этого автобуса, обнаруженная у него неисправность — «болезнь» этой модели, выражающаяся в том, что в электронике отходят контакты и загорается предупреждающий сигнал «ABS».

«Так-то это зимой важно, когда снег, или лед на дороге. Да и тормоза у автобуса сейчас исправны — я же сюда нормально ехал и конечно же пользовался ими», — объяснил водитель корреспонденту Myslo.