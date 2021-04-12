«Накажи автохама»: перекрывшему движение трамваев водителю выписали штраф

На водителя, который на ул. Фридриха Энгельса припарковался так, что перекрыл движение трамваев, составили административный протокол по ст. 12.19 КоАП РФ (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств). Как сообщили Myslo в региональном УМВД, мужчине грозит штраф до 2 тысяч рублей.

Напомним, туляк прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые в районе дома №70 по ул. Фридриха Энгельса в Туле. Снимки сделаны 12 апреля примерно в 13.10.

«И в ГИБДД тоже сообщил. Чем думал водитель, когда там парковался? Трамваи стоят уже минут 20!» — прокомментировал автор снимков.

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