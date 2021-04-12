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«Накажи автохама»: перекрывшему движение трамваев водителю выписали штраф

«Накажи автохама»: перекрывшему движение трамваев водителю выписали штраф

Мужчина нарушил правила остановки/стоянки транспортных средств.

На водителя, который на ул. Фридриха Энгельса припарковался так, что перекрыл движение трамваев, составили административный протокол по ст. 12.19 КоАП РФ (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств). Как сообщили Myslo в региональном УМВД, мужчине грозит штраф до 2 тысяч рублей.
 
Напомним, туляк прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые в районе дома №70 по ул. Фридриха Энгельса в Туле. Снимки сделаны 12 апреля примерно в 13.10.
 
«И в ГИБДД тоже сообщил. Чем думал водитель, когда там парковался? Трамваи стоят уже минут 20!» — прокомментировал автор снимков.
 
 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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Автор: Сергей Стариков
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