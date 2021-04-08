новости
новости
Регистрация
На ул. Карла Маркса в Туле загорелся автомобиль: видео
Фото и видео предоставлены пользователем Myslo.

На ул. Карла Маркса в Туле загорелся автомобиль: видео

Пожарные автомобили не смогли сразу проехать из-за других машин и автобуса.

Днем 8 апреля рядом с домом №28 по ул. Карла Маркса в Туле загорелся автомобиль. Об этом в редакцию Myslo сообщил один из пользователей портала.
 
«На Осташева пожарные с трудом проехали из-за припаркованных автомобилей и автобуса», — добавил очевидец.
 
По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.
 

 

Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:25 +6
Другие статьи по темам
Событие
пожарвозгораниезагорелся автомобиль
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Накажи автохама»: это из-за лени, жлобства или отсутствия парковок?
«Накажи автохама»: это из-за лени, жлобства или отсутствия парковок?
В Туле прокладка канализации затянулась на год: дорога превратилась в месиво
В Туле прокладка канализации затянулась на год: дорога превратилась в месиво
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.