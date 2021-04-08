На ул. Карла Маркса в Туле загорелся автомобиль: видео

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Пожарные автомобили не смогли сразу проехать из-за других машин и автобуса.

Днем 8 апреля рядом с домом №28 по ул. Карла Маркса в Туле загорелся автомобиль. Об этом в редакцию Myslo сообщил один из пользователей портала.

«На Осташева пожарные с трудом проехали из-за припаркованных автомобилей и автобуса», — добавил очевидец.

По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.