В Туле прокладка канализации затянулась на год: дорога превратилась в месиво

По улице Латинской на Косой Горе с трудом перемещаются даже машины. Пройти там, не попав в грязь, вообще невозможно.

В поселке Косая Гора прокладка новой сети канализации превратилась в испытание для его жителей. Работы начались еще в феврале 2020 года, но пока так и не закончились. Рабочие разрыли землю и уехали, и с тех пор вся улица Латинская живет в грязи.

– Мы всё понимаем, были готовы к неудобствам на время строительства сети, но что год будем жить в таких условиях, даже представить не могли! Подрядчики всё разрыли, а дальше что-либо делать не спешат. Максимум работы продвигаются на 10 метров, а потом рабочие уходят. Последние полтора месяца к нам вообще никто из строителей не заглядывал. После дождя или таяния снега мы не можем проехать к домам даже на высоких машинах, пройти или прогуляться с коляской вообще невозможно. Обращались на горячую линию губернатора, в администрацию Тулы, везде нам говорят: «Потерпите!» А сколько еще терпеть? На этот вопрос ответить никто не может, — рассказывает житель ул. Латинской Леонид Колос.

Myslo выяснил, что на ул. Латинской в пос. Косая Гора прокладывают канализацию протяженностью 6,5 км за счет средств городского бюджета. Работа масштабная: по проекту сети проложат по улицам Латинской, Садовой, Мира, Металлургов, Советской, Прогресс, Школьной, М. Горького, Лесной, Пионерской, Л. Толстого.

Реализация проекта обеспечит сетями водоотведения больше 1100 жителей, 480 индивидуальных жилых домов и четыре многоквартирных дома.

Почему прокладка канализации на ул. Латинской так затянулась, рассказали в управлении капитального строительства города Тулы:

– Контракт на выполнение работ был заключен с подрядной организацией в феврале прошлого года. Работы должны были выполнить в течение 2020 года. Однако в процессе выполнения потребовалось внесение изменений в проектно-сметную документацию в связи со стесненностью условий прохождения новой сети канализации. Из-за этого срок окончания работ сдвинулся.

Подрядная организация планирует завершить работы к концу апреля. После основных работ будет произведено щебенение проезжей части. Это временный вариант, так как жителям потребуется время для обустройства смотровых колодцев и подключения к магистральной сети канализации своих домовладений.