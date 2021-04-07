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День рождения «Октавы»: фестиваль уличной еды, public talk и концерт «Касты»

День рождения «Октавы»: фестиваль уличной еды, public talk и концерт «Касты»

24 и 25 апреля, в честь дня рождения кластера, туляков ждет насыщенная программа при участии группы «Каста» и космонавта Сергея Рязанского.

Жители и гости Тулы смогут стать участниками экспериментального спектакля, посетить лекции Высшей технической школы и «Точки кипения», а еще сыграют в «Космическое многоборье». Во дворе кластера пройдет фестиваль уличной еды, выставка-ярмарка тульских мастеров, стендап, мастер-классы по танцам, диджеингу и многое другое.
 
Первый в мире гражданский ученый – командир космического корабля Сергей Рязанский проведет лекцию «Космическое командообразование», на которой расскажет о роли мотивации, поиске цели, нахождении компромиссов и ответит на главный вопрос: «Кто же такой современный лидер?».
 
Ведущий радиостанции STUDIO 21 Сэм, импресарио Федор Елютин и ведущий подкаста «Планетроника» на «Яндекс.Музыке» Ник Завриев примут участие в дискуссии о возрасте и актуальности музыки. Завершит public talk выступление кумиров нынешнего и прошлого поколений — группы «Каста».
 
В программе мероприятия возможны изменения. Подробности в группе кластера «ВКонтакте».
 
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Автор: Владимир Сундуков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:00 0
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