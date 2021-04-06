Туляк поругался с приятелем и «заминировал» автозаправку

Фото: vk.com/overhear.tula.

В минувшее воскресенье на телефон Единой диспетчерской службы 112 позвонил мужчина и сообщил, что автозаправка на ул. Пузакова, в районе дома №58, заминирована. На место сразу же были направлены все экстренные службы.

Телефонным террористом оказался местный житель. Как сообщает канал «Тула. Экстремизм», мужчина поссорился со своим знакомым – его возмутило, что приятель купил в ломбарде чужой телефон. Кроме того, в момент звонка абонент был пьян. Он задержан и признался в содеянном.