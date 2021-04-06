«Накажи автохама»: водителю с ул. Бондаренко выписали штраф

Также с автовладельцем провели беседу о недопустимости нарушения ПДД

По заявлению нашей читательницы, которая недавно рассказала о нарушении ПДД водителем автомобиля Chevrolet Lacetti, было возбуждено административное производство за парковку на тротуаре.

«Водитель автомобиля установлен, в отношении него вынесено постановление по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ. Назначен административный штраф в размере 1 тысячи рублей. Также с водителем, мужчиной 1993 года рождения, была проведена беседа о недопустимости нарушения ПДД», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.

Василий Ростовцев рассказал, что ежедневно инспекторы УАТН выявляют минимум 30 нарушений. Сотрудники фотографируют автомобиль, записывают госномер, затем для выяснения личности владельца направляют запрос в ГИБДД. После водителя вызывают в УАТН для составления протокола. Напомним , 5 апреля начальник управления по административно-техническому надзору администрации Тулырассказал, что ежедневно инспекторы УАТН выявляют минимум 30 нарушений. Сотрудники фотографируют автомобиль, записывают госномер, затем для выяснения личности владельца направляют запрос в ГИБДД. После водителя вызывают в УАТН для составления протокола.

Неравнодушные жители могут обратиться с жалобой на парковщиков в УАТН по телефону 56-01-28.

– Обратите внимание, что правонарушение выявляется сотрудниками УАТН, которые являются должностными лицами. Чтобы ускорить эту процедуру, можно обратиться в органы полиции, которые зафиксируют нарушения и передадут материалы проверки в УАТН.

Согласно Правилам благоустройства территории МО город Тула, озелененная территория — участки земли, на которых располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, малозастроенная территория жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, растительность естественного происхождения.

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