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«Накажи автохама»: водителю с ул. Бондаренко выписали штраф

«Накажи автохама»: водителю с ул. Бондаренко выписали штраф

Также с автовладельцем провели беседу о недопустимости нарушения ПДД

По заявлению нашей читательницы, которая недавно рассказала о нарушении ПДД водителем автомобиля Chevrolet Lacetti, было возбуждено административное производство за парковку на тротуаре.
 
«Водитель автомобиля установлен, в отношении него вынесено постановление по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ. Назначен административный штраф в размере 1 тысячи рублей. Также с водителем, мужчиной 1993 года рождения, была проведена беседа о недопустимости нарушения ПДД», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
 
Напомним, 5 апреля начальник управления по административно-техническому надзору администрации Тулы Василий Ростовцев рассказал, что ежедневно инспекторы УАТН выявляют минимум 30 нарушений. Сотрудники фотографируют автомобиль, записывают госномер, затем для выяснения личности владельца направляют запрос в ГИБДД. После водителя вызывают в УАТН для составления протокола.

Неравнодушные жители могут обратиться с жалобой на парковщиков в УАТН по телефону 56-01-28.

– Обратите внимание, что правонарушение выявляется сотрудниками УАТН, которые являются должностными лицами. Чтобы ускорить эту процедуру, можно обратиться в органы полиции, которые зафиксируют нарушения и передадут материалы проверки в УАТН.

Согласно Правилам благоустройства территории МО город Тула, озелененная территория — участки земли, на которых располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, малозастроенная территория жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, растительность естественного происхождения.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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Автор: Сергей Стариков
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