Назначен новый глава Пролетарского округа Тулы

Новым начальником главного управления по Пролетарскому территориальному округу города Тулы назначен Максим Колычев.

В администрации города он работает с 2014 года и до назначения на новую должность был заместителем начальника главного управления по Пролетарскому территориальному округу по благоустройству — начальником отдела по благоустройству.

Максим Николаевич Колычев в 2004 году окончил Тульский артиллерийский инженерный институт, в 2010 году — ГОУ ВПО «Орловская региональная академия государственной службы» по специальности «Финансы и кредит, экономист».