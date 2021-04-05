Назначен новый глава Пролетарского округа Тулы
Дмитрий Миляев подписал соответствующее распоряжение.
Новым начальником главного управления по Пролетарскому территориальному округу города Тулы назначен Максим Колычев.
В администрации города он работает с 2014 года и до назначения на новую должность был заместителем начальника главного управления по Пролетарскому территориальному округу по благоустройству — начальником отдела по благоустройству.
Максим Николаевич Колычев в 2004 году окончил Тульский артиллерийский инженерный институт, в 2010 году — ГОУ ВПО «Орловская региональная академия государственной службы» по специальности «Финансы и кредит, экономист».
Напомним, в ноябре 2020 года прошлый руководитель Пролетарского округа Тулы Сергей Шестаков стал заместителем главы городской администрации. Сейчас он отвечает за благоустройство и работу с территориями.
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