«Накажи автохама»: через тротуар и в грязь

Туляки прислали в нашу традиционную рубрику снимки, сделанные 31 марта. На кадрах первого автора видно, что водитель Kia пересек тротуар, чтобы припарковаться в явно не предназначенном для этого месте.

«Хамил, угрожал за то, что я его сфотографировал. Ул. Генерала Маргелова, 9», — сообщил наш читатель.

Второй автор сделал свои снимки рядом с домом №38 по ул. Мезенцева в Туле.

«Запарковал машину на пешеходной дорожке», – пояснил читатель.