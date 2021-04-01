новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: через тротуар и в грязь

«Накажи автохама»: через тротуар и в грязь

Продолжаем публиковать материалы наших читателей.

Туляки прислали в нашу традиционную рубрику снимки, сделанные 31 марта. На кадрах первого автора видно, что водитель Kia пересек тротуар, чтобы припарковаться в явно не предназначенном для этого месте.
 
«Хамил, угрожал за то, что я его сфотографировал. Ул. Генерала Маргелова, 9», — сообщил наш читатель.
 
 
 
Второй автор сделал свои снимки рядом с домом №38 по ул. Мезенцева в Туле.
 
«Запарковал машину на пешеходной дорожке», – пояснил читатель.
 
 
 
 
 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:50 +4
Другие статьи по темам
Событие
накажи автохамаавтохам
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске ищут женщин, обокравших пенсионерку
В Новомосковске ищут женщин, обокравших пенсионерку
Картина, питерский музей и заветное «да»: туляк сделал своей девушке креативное предложение руки и сердца
Картина, питерский музей и заветное «да»: туляк сделал своей девушке креативное предложение руки и сердца
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.