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В Новомосковске ищут женщин, обокравших пенсионерку

В Новомосковске ищут женщин, обокравших пенсионерку

Подозреваемые пришли к ней домой под предлогом, что собирают деньги на похороны соседки.

В Новомосковске полицейские ищут подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

К стражам порядка с заявлением обратилась 87-летняя женщина. Пенсионерка заявила, что накануне к ней пришли две незнакомые женщины, которые рассказали, что собирают деньги на похороны соседки.

Женщина поверила гостьям, впустила их и выдала, где держит сбережения. Пока одна из незнакомок забалтывала пенсионерку, вторая забрала все ее деньги, после чего женщины ушли. Ущерб от их действий составил 420 тысяч рублей.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 16:10 0
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