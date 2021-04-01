В Новомосковске ищут женщин, обокравших пенсионерку

Подозреваемые пришли к ней домой под предлогом, что собирают деньги на похороны соседки.

В Новомосковске полицейские ищут подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

К стражам порядка с заявлением обратилась 87-летняя женщина. Пенсионерка заявила, что накануне к ней пришли две незнакомые женщины, которые рассказали, что собирают деньги на похороны соседки.

Женщина поверила гостьям, впустила их и выдала, где держит сбережения. Пока одна из незнакомок забалтывала пенсионерку, вторая забрала все ее деньги, после чего женщины ушли. Ущерб от их действий составил 420 тысяч рублей.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».