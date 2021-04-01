По факту ДТП со служебным автобусом психдиспансера в Туле начата доследственная проверка

В результате происшествия пострадали 15 человек.

По факту ДТП, которое случилось утром 1 апреля на улице Путейской в Туле со служебным автобусом психдиспансера, тульские следователи СК РФ начали процессуальную проверку на предмет безопасности оказываемых услуг по перевозке.

По предварительным данным, водитель автобуса внезапно почувствовал себя плохо во время движения, выехал на встречную полосу, совершил столкновение со встречными автомобилями, после этого врезался в ограждение. В результате происшествия пострадали 15 человек.

Напомним, по информации тульского минздрава, у водителя автобуса случился инсульт. Из-за этого он потерял управление транспортным средством.

Следователи регионального СК России устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение на предмет наличия либо отсутствия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).