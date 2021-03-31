Тульский адвокат ограбил москвича

Помогал юристу его сын. Теперь в отношении мужчин возбуждено уголовное дело.

В Москве задержали 53-летнего адвоката из Тульской области Александра Цюпко и его 30-летнего сына, пишет ТАСС

По предварительным данным, пьяные отец и сын без каких-либо причин избили мужчину на улице Матроса Железняка. После экзекуции у потерпевшего отобрали мобильный телефон и куртку, в которой были банковские карты, паспорт и водительские права.

Теперь в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».