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Тульский адвокат ограбил москвича

Тульский адвокат ограбил москвича

Помогал юристу его сын. Теперь в отношении мужчин возбуждено уголовное дело.

В Москве задержали 53-летнего адвоката из Тульской области Александра Цюпко и его 30-летнего сына, пишет ТАСС.
 
По предварительным данным, пьяные отец и сын без каких-либо причин избили мужчину на улице Матроса Железняка. После экзекуции у потерпевшего отобрали мобильный телефон и куртку, в которой были банковские карты, паспорт и водительские права.
 
Теперь в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 16:04 +2
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