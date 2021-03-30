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Узловчанин обокрал невнимательного жителя Новомосковска

Узловчанин обокрал невнимательного жителя Новомосковска

Добычей ловкого ранее судимого гражданина стали мобильник и кошелек.

В Новомосковске полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области. 
 
К стражам порядка обратился 32-летний местный житель. Мужчина сообщил, что ночью он был в кафе и там из его куртки таинственным образом пропали мобильный телефон и кошелек с банковскими картами.
 
Полицейские внимательно изучили записи камер видеонаблюдения и смогли вычислить подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый 33-летний узловчанин. Мужчина воспользовался невнимательностью потерпевшего и незаметно вытащил из кармана его куртки мобильник с кошельком.
 
В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
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