Узловчанин обокрал невнимательного жителя Новомосковска

В Новомосковске полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

К стражам порядка обратился 32-летний местный житель. Мужчина сообщил, что ночью он был в кафе и там из его куртки таинственным образом пропали мобильный телефон и кошелек с банковскими картами.

Полицейские внимательно изучили записи камер видеонаблюдения и смогли вычислить подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый 33-летний узловчанин. Мужчина воспользовался невнимательностью потерпевшего и незаметно вытащил из кармана его куртки мобильник с кошельком.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».