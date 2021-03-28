Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области
В Веневском районе пенсионер лишился жилья из-за пожара
Возгорание произошло накануне вечером в деревне Соколовка.
В субботу, 27 марта, в 17.15 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в деревянном частном доме в деревне Соколовка Веневского района.
На место были направлены два пожарных расчёта. Они добрались до адреса за 25 минут, ещё 16 ушло на борьбу с огнём. Дом полностью сгорел, пострадал 73-летний мужчина.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
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