В Веневском районе пенсионер лишился жилья из-за пожара

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В субботу, 27 марта, в 17.15 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в деревянном частном доме в деревне Соколовка Веневского района.

На место были направлены два пожарных расчёта. Они добрались до адреса за 25 минут, ещё 16 ушло на борьбу с огнём. Дом полностью сгорел, пострадал 73-летний мужчина.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.