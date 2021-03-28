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На ул. Приупской «Ауди» врезалась в бетонную опору: пострадали двое
Фото: tula.chp

На ул. Приупской «Ауди» врезалась в бетонную опору: пострадали двое

По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением.

В субботу, 27 марта, в 21.35, на ул. Приупской в Туле 50-летний водитель Audi Q7не справился с управлением – внедорожник врезался в бетонную опору, а затем машину развернуло поперёк дороги.

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что в результате аварии водитель с различными травмами был госпитализирован, его 29-летнему пассажиру медики оказали помощь на месте ДТП.

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