Фото: tula.chp
На ул. Приупской «Ауди» врезалась в бетонную опору: пострадали двое
По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением.
В субботу, 27 марта, в 21.35, на ул. Приупской в Туле 50-летний водитель Audi Q7не справился с управлением – внедорожник врезался в бетонную опору, а затем машину развернуло поперёк дороги.
В региональной Госавтоинспекции уточнили, что в результате аварии водитель с различными травмами был госпитализирован, его 29-летнему пассажиру медики оказали помощь на месте ДТП.
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