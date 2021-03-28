Тайна «чумного кладбища»: как погибли люди, похороненные в центре Тулы 200 лет назад

Фото из архива MySlo

Почти три года назад, весной 2018 года, в рамках реконструкции ул. Металлистов на Крестовоздвиженской площади Тулы проводились раскопки – при подготовке котлована рабочие обнаружили там склеп с человеческими останками.

Сразу после того, как о зловещей находке стало известно, стали распространяться слухи, что захороненные люди умерли от инфекционных заболеваний – чумы или холеры. Туляки опасались, что вредные бактерии могут попасть в городской водопровод. Однако археологи почти сразу заверили горожан – причин для беспокойства нет.

Всего на площади были обнаружены останки примерно 120 человек. Раньше у историков не было никаких данных о том, что в самом сердце Тулы находится кладбище – считалось, что на месте современной Крестовоздвиженской площади находился рынок.

Наш читатель и «народный журналист» Вадим, автор проекта «Неофициальная история», провёл собственное расследование, чтобы выяснить судьбу людей, похороненных 200 лет назад. Версию о том, что археологи наткнулись на старое кладбище, туляк опроверг.

Подробности можно узнать из трёх видеороликов, посвящённых раскопкам, которые опубликованы на YouTube-канале проекта или прочитать статью Вадима на канале в «Яндекс.Дзен».

Долгое время наш земляк пытался выяснить, что же произошло с погибшими людьми. Наконец, в его распоряжении оказались официальные документы, проливающие свет на события более чем двухвековой давности. Об этом он подробно рассказал в блоге «Народный журналист».

Итак, что же стало известно? Была проведена антропологическая экспертиза 120 человек, останки которых были найдены при раскопках в центре Тулы. Среди них – 34 мужчины, 24 женщины и 62 ребёнка. Все взрослые – преимущественно, молодые люди в возрасте до 45 лет. Среди детей – много новорожденных и младенцев до 3 лет.

Все погибшие – славяне, находившиеся в хорошей физической форме, не имеющие серьёзных патологий в костных останках. Всё это может свидетельствовать о том, что похороненные люди не страдали серьёзными заболеваниями и умерли не от старости.

Ещё одна важная деталь – в документах по экспертизе останков фигурировали поломанные черепа, а на фотографиях с места раскопок можно рассмотреть повреждённые кости. Официально это было объяснено давлением грунта – якобы грунт своей массой раздавил скелеты людей. В таком случае гробы, в которых находились останки, тоже должны были иметь повреждения. Но нет – они были целыми.

Останки были сложены в три слоя, между которыми была насыпана известь. Кроме того, тела складывали очень близко друг к другу. Многие найденные черепа были обуглены. Это может свидетельствовать о большом количестве смертей за короткий промежуток времени – туляки просто не успевали копать могилы для погибших.

Кроме того, многие тела были сложены в общую могилу просто так – на них не хватило даже гробов. Всё это позволяет предположить, что люди погибли не своей смертью, а в результате серьёзного чрезвычайного происшествия.

Таким происшествием мог быть крупные пожары, случившиеся в Туле в июне и сентябре 1834 года. 29 июня (12 июля по новому стилю) возгорание пошло, предположительно, от Петропавловской церкви, в сторону кремля и в сторону современного Заречья. Огонь добрался до Московской заставы (ныне ул. Пузакова). А в сентябре вспыхнул второй пожар – огонь бушевал в самом центре города, в районе улиц Советской и Оборонной. Сгорело более 1200 домов, 86 лавок, 11 церквей, 4 фабрики и 3 завода, в том числе Тульский оружейный императорский завод.

Эти пожары унесли много жизней – похороненные на нынешней Крестовоздвиженской площади люди могут быть жертвами страшного для Тулы лета 1834 года.