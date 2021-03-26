Благотворительный фонд «Содействие духовному развитию личности» отчитался о финансово-хозяйственной деятельности

Речь идет о деятельности в 2020 году.

В 2020 году Тульским благотворительным фондом «Содействие духовному развитию личности» финансово-хозяйственная деятельность осуществлялась в соответствии с уставом фонда и нормами действующего законодательства.

Добровольные имущественные взносы и пожертвования составили 27 133 тыс. руб.

Использование средств фонда на социальную и благотворительную помощь составило 29 410 тыс. руб., прочие расходы – 27 тыс. руб.

Остаток средств на начало отчетного периода составляет 5708 тыс. руб.

Остаток средств на конец отчетного периода составляет 3404 тыс. руб.