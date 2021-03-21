Тульская команда «Сборная бывших» будет выступать в Высшей лиге КВН

Стали известны составы главных лиг международного союза КВН. Тульская команда «Сборная бывших» станет участником сезона-2021 «вышки». Таковы итоги международного фестиваля КиВиН, который прошел в Сочи.

Еще одна наша команда — Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!» — станет участницей Премьер-лиги КВН.

- Мы выражаем благодарность губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину за безмерную помощь и поддержку тульского КВН-движения! — сообщается на страничке Оружейной лиги КВН ВКонтакте.