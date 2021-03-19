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На улице Плеханова прошел рейд по пресечению незаконной торговли

На улице Плеханова прошел рейд по пресечению незаконной торговли

Его провели сотрудники администрации Пролетарского округа совместно с представителями УАТН и полиции.

В ходе рейда продукция была убрана, составлено 6 протоколов.

Рейды в округе проводятся регулярно, за неделю сотрудниками главного управления составляется не менее 10 протоколов об административном правонарушении.

Согласно статье 9.1 «Торговля в неустановленных местах» Закона Тульской области от 09.06.2003 № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области» торговля в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от семи тысяч до семидесяти тысяч рублей.

 
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На улице Плеханова прошел рейд по пресечению незаконной торговли, Фото: 1
На улице Плеханова прошел рейд по пресечению незаконной торговли, Фото: 2
На улице Плеханова прошел рейд по пресечению незаконной торговли, Фото: 3
На улице Плеханова прошел рейд по пресечению незаконной торговли, Фото: 4
На улице Плеханова прошел рейд по пресечению незаконной торговли, Фото: 5
На улице Плеханова прошел рейд по пресечению незаконной торговли, Фото: 6
На улице Плеханова прошел рейд по пресечению незаконной торговли, Фото: 7
На улице Плеханова прошел рейд по пресечению незаконной торговли, Фото: 8
На улице Плеханова прошел рейд по пресечению незаконной торговли, Фото: 9
На улице Плеханова прошел рейд по пресечению незаконной торговли, Фото: 10
На улице Плеханова прошел рейд по пресечению незаконной торговли, Фото: 11
На улице Плеханова прошел рейд по пресечению незаконной торговли, Фото: 12
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:34 −1
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