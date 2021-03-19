На улице Плеханова прошел рейд по пресечению незаконной торговли
Его провели сотрудники администрации Пролетарского округа совместно с представителями УАТН и полиции.
В ходе рейда продукция была убрана, составлено 6 протоколов.
Рейды в округе проводятся регулярно, за неделю сотрудниками главного управления составляется не менее 10 протоколов об административном правонарушении.
Согласно статье 9.1 «Торговля в неустановленных местах» Закона Тульской области от 09.06.2003 № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области» торговля в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от семи тысяч до семидесяти тысяч рублей.