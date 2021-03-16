В Туле передали в суд дело «криминального авторитета»: его обвиняют в вымогательстве

А еще – в занятии высшего положения в преступной иерархии.

В Туле передано в суд дело 47-летнего жителя Пролетарского округа Юрия Кушникова. Мужчина обвиняется в «занятии высшего положения в преступной иерархии» и «вымогательстве, совершенном группой лиц с применением насилия».

По информации областной прокуратуры, ранее четырежды судимый (убийство, кражи, хранение наркотиков, грабежи) обвиняемый с 2005 года причислял себя к категории «положенцев» — людей, обладающих непререкаемым авторитетом в преступной среде. Это влияние он якобы использовал для организации преступной деятельности на территории региона.

Также в компании еще пяти человек он вымогал деньги у предпринимателя (владельца автосервиса, уроженца Азербайджана) и получил 300 тысяч рублей.

Данное дело расследовали более года. Изначально оно было возбуждено по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». По нашей информации, в качестве доказательств вины по первому пункту обвинения в деле фигурируют татуировки обвиняемого: на одной из них изображен Николай-чудотворец, а на другой — русалка.



Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.