В Туле с начала года отловили более 140 бродячих собак

После отлова животные содержатся в приюте «Континент+» 30 календарных дней.

В Туле продолжается отлов безнадзорных животных. Накануне работы проводили по заявлению жителей в Зареченском округе.

Напомним, в 2021 году администрация Тулы из регионального бюджета получила более 10 млн рублей. С ООО «Континент+» заключен контракт, по которому будет отловлено порядка 1400 собак.

На сегодня отловили уже 142 бездомных пса и отправили их в питомник на карантин, лечение (при необходимости), вакцинацию и стерилизацию.

На отлов выезжают по заявке жителей в Городскую службу единого заказчика по адресу: Тула, ул. Гоголевская, 53-б, тел.: 56-58-10, 30-32-17.

После отлова животные содержатся в приюте 30 календарных дней, за это время они проходят лечебно-профилактические мероприятия. По истечении срока четвероногих возвращают в прежние места обитания.

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