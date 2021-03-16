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Держали жертву на цепи: в Ефремове начали судить похитителей человека

Держали жертву на цепи: в Ефремове начали судить похитителей человека

63-летний и 31-летний подозреваемые удерживали в неволе 55-летнего знакомого.

В Ефремове двое местных жителей обвиняются в похищении человека и незаконном лишении свободы.

По версии следствия, в прошлом году 63-летний и 31-летний подозреваемые похитили 55-летнего знакомого — жителя деревни Анненка Ефремовского района. Его увезли за пределы населенного пункта и цепью привязали к дереву. Через некоторое время похищенного переместили в коровник, расположенный на территории крестьянско-фермерского хозяйства. В помещении потерпевшего также привязали цепями к столбу. Спустя какое-то время ему удалось освободиться и сбежать, после чего он обратился в правоохранительные органы.

Первое заседание по данному уголовному делу состоится сегодня, 16 марта, в 11.00. 

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 10:17 +6
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