Пицца и роллы в подарок, скидка на кино – новые бонусы для туляков

В марте в программе лояльности «Больше» появились новые промокоды с бонусами в кинотеатр «Киносити», а также в любимые кафе.

В частности, в Туле по промокоду из приложения «Мой Tele2» или с сайта оператора жителям сделают скидку в 20% на просмотр фильмов в «Киносити». Предложение распространяется и на новинки проката, которых этой весной ожидается особенно много.

Также к программе «Больше» в очередной раз присоединились партнеры, которые работают в областных городах. К примеру, в сети «Додо Пицца» в Туле и Новомосковске абонентам подарят пиццу «Аррива» при заказе на сумму от 575 рублей. Уютные кафе понравятся как взрослым, так и детям, и подойдут для семейного отдыха.

Служба доставки японской кухни KAPIBARA в Алексине бесплатно добавит набор роллов «Филадельфия классическая» к заказу от 490 рублей. Сервис давно работает в городе и завоевал популярность у жителей.

В двух кофейнях «Сова» в Новомосковске клиентам Tele2 снизят на 20% стоимость всех блюд и напитков в меню. Заведения известны качественным кофе, вкусными завтраками и десертами.

Завершает список партнер с самой широкой географией локаций. Сеть кафе «Самая вкусная шаурма» приготовит абонентам любую шаурму из меню со скидкой 10%. Заведения распложены в Туле, райцентрах области, а также в ряде небольших населенных пунктов.

Tele2 развивает программу лояльности «Больше» с 2017 года. Помимо региональных предложений клиентам доступны промокоды от федеральных компаний – на обучение, шопинг, развлечения. Узнать обо всем подробнее можно в приложении оператора на смартфоне или на сайте tele2.ru.