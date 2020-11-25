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В Тульской области похищенного мужчину держали на цепях в коровнике

В Тульской области похищенного мужчину держали на цепях в коровнике

Потерпевший сумел освободиться, после чего обратился в полицию.

В Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Ефремовского района. Они обвиняются в похищении человека группой лиц по предварительному сговору.

По предварительным данным, 63-летний и 31-летний подозреваемые похитили 55-летнего знакомого — жителя деревни Анненка Ефремовского района. Его увезли за пределы населенного пункта и цепью привязали к дереву. Через некоторое время похищенного переместили в коровник, расположенный на территории крестьянско-фермерского хозяйства. В помещении потерпевшего также привязали цепями к столбу.

– Через некоторое время потерпевшему удалось самостоятельно освободиться, после чего он обратился в полицию. В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, обыски по месту жительства подозреваемых, допрошены потерпевший, подозреваемые и свидетели произошедшего, — сообщили Myslo в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:37 +4
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