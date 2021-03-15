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В Тульской области за два месяца ущерб от преступлений составил 1,2 млрд рублей

В Тульской области за два месяца ущерб от преступлений составил 1,2 млрд рублей

А всего за январь-февраль на территории региона было совершено 2596 преступлений.

Региональная прокуратура опубликовала информацию о количестве преступлений, совершенных за первые два месяца 2021 года.
 
В нашем регионе сразу на 55,6% снизилось количество преступлений, связанных с нарушением ПДД, на 19,4% – число преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, на 18,5% – число преступлений экономической направленности.
 
Также за два месяца стало меньше поджогов, угонов и разбойных нападений. 
 
Материальный ущерб, причиненный преступными посягательствами, за январь-февраль составил 1,2 млрд рублей.
 
Раскрываемость преступлений, совершенных на территории области, сохранилась на уровне показателя аналогичного периода 2020 года и составила 64,6%.
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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 16:10 0
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