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«Накажи автохама»: проехал по встречке, чтобы стать первым

«Накажи автохама»: проехал по встречке, чтобы стать первым

Продолжаем публиковать материалы, присланные в нашу традиционную рубрику.

Читатель Дмитрий прислал в рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые утром 15 марта.
 
«В 7.40 на ул. Епифанской, около ТРЦ «РИО», Daewoo Nexia с номерами из Кировской области т972нм43 совершил обгон по встречным трамвайным путям, обогнав три автомобиля и трамвай. Затем он встал в свой ряд перед трамваем», — пояснил автор видео.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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