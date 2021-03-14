фото: Тула online
Неизвестные убили двух собак под Тулой
Рядом с трупами собак была обнаружена мертвая косуля.
В Тульской области продолжают жестоко расправляться с собаками. На этот раз трупы двух животных обнаружили на территории Тульского лесничества.
Рядом с собаками была обнаружена мертвая косуля. Местные жители утверждают, что животные были добрыми и не проявляли агрессии по отношению к людям.
Напомним, осенью мы писали о происшествии в Киреевском районе: там застрелили трех собак. В Новомосковске щенков и собак зарезали и задавили. А в Дубенском районе насмерть забили алабая.
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