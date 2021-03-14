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Все дороги Тулы расчищены от снега

Все дороги Тулы расчищены от снега

Ситуация с погодными условиями находится на контроле.

Сегодня, 14 марта, в Туле состоялось совещание по готовности к неблагоприятным погодным условиям. В нем приняли участие главы администраций районов.
 
Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Тульской области Сергей Забаровский доложил, что с 14 по 16 марта в регионе ожидается облачная погода и небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью -5°С – 0°С, днем 0°С +5°С.
 
За прошедшие сутки затруднения движения на региональных и федеральных трассах не было. Ситуация с погодными условиями находится на контроле.
 
Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник доложил, что со вчерашнего дня в уборке дорог регионального значения задействовано более 200 единиц техники. Ведутся плановые работы по содержанию автомобильных дорог. В очистке дорог федерального значения задействовано 26 единиц техники. По словам министра, все дороги полностью очищены от снега.
 
Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев сообщил, что после снегопада в ночь с 13 на 14 марта техника «Спецавтохозяйства» незамедлительно вышла на расчистку дорог. Выполнена обработка улично-дорожной сети противогололедными материалами, уборка остановочных павильонов, расчистка тротуаров, подходов к подземным переходам. Задействовано более 70 единиц техники и 160 человек. Сейчас все дороги областного центра и Большой Тулы расчищены.
 
 
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