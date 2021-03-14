Туляки обсуждают ночной пожар в Донском: «Коммерческому транспорту не место в жилых домах»

В ночь на 8 марта в Донском Тульской области произошел пожар. На ул. Новой в микрорайоне Центральный загорелись сразу 13 автомобилей.

Эта тема стала одной из самых обсуждаемых на Myslo за неделю. Мы собрали самые интересные комментарии наших пользователей.

- Цель была Форды Транзит в количестве 7 штук, а остальные рядом стояли, передел? - пишет Bаrаbаr!( Александр)

- Вот всегда хочется спросить у тех, кто говорит, что Горбачев страну развалил: А вы дебилы, что тем временем делали? - вопрошает Пикачу

- Я конечно категорически против поджогов, но реально с этим что-то надо делать. Коммерческому транспорту не место в жилых дворах, - высказывается Зураб

- Серцеед устроил фаершоу под окнами любимой! 8 марта все таки!!!! - высказывает догадку Sergo33

- Если по уму, то администрация должна организовать парковки (стоянки) для грузовиков на въезде в город... А у нас фуры с прицепами на всех улицах стоят постоянно, - подсказывает BSV71

- Могу подкинуть еще одну версию. Может быть нужно узнать есть ли Донском люди, страдающие пирофилией... Если есть, может кто-то из них решил себе устроить праздник накануне 8 марта? Чем не вариант? - пытается распутать это дельце Kirill-Chek

- Масштабно... подожгли наверное? - интересуется zmeika

- Во люди попали, - сочувствует Лёля Лори

- Донской и Щёкино -2 города известные на всю страну кое-чем, - интригует Honestman

- Обновление автопарка грядёт. Видно, не все добровольно обновлять хотят, - написал пользователь Медуза пера