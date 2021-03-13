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В Тульской области за сутки подтвердились еще 108 случаев коронавируса
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за сутки подтвердились еще 108 случаев коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 108 случаев коронавируса, 110 человек выздоровели, 9 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 34 496 жителей региона, 31 973 человека вылечились, 1382 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки такова:

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Автор: Кристина Вернигорина
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