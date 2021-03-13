Фото из архива Myslo.
В Тульской области за сутки подтвердились еще 108 случаев коронавируса
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 108 случаев коронавируса, 110 человек выздоровели, 9 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 34 496 жителей региона, 31 973 человека вылечились, 1382 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки такова:
сегодня, в 12:43, 21 2412 -3
12 марта, в 11:03, 5 1463 -1
11 марта, в 11:02, 31 1679 -2
10 марта, в 11:23, 27 1890 1
Другие статьи по темам
Место