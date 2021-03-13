В Тульской области за сутки подтвердились еще 108 случаев коронавируса

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Ситуация в российских регионах за сутки такова:

Всего с начала пандемии ковидом заразились 34 496 жителей региона, 31 973 человека вылечились, 1382 умерли.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 108 случаев коронавируса, 110 человек выздоровели, 9 скончались.

сегодня, в 12:43,

сегодня, в 12:43, 21 2412 -3