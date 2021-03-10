В Тульскую область поступила партия препарата для лечения COVID-19

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Глава регионального минздрава Алексей Эрк встретился с представителями холдинговой компании «Промомед», которая производит препарат для лечения коронавируса.

Лекарство под названием «Арепливир» (действующее вещество фавипиравир) входит в методические рекомендации Минздрава России по лечению COVID-19 и включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Компания «Промомед» бесплатно передала Тульской области 1000 упаковок препарата – они будут распределены среди медучреждений региона. По словам главного исполнительного директора ГК «Промомед» Андрея Младенцева, лекарство показало высокую эффективность и безопасность – при его применении заболевание не переходит в тяжелую форму:

– Раннее начало противовирусной терапии, в том числе с помощью «Арепливира», снижает риск развития осложнений и отягощения состояния, попадания амбулаторных пациентов в инфекционный госпиталь, – отметил Андрей Младенцев.

Алексей Эрк отметил, что сейчас заболеваемость коронавирусом идет на спад. В регионе продолжают работать 8 инфекционных госпиталей, для пациентов с коронавирусом развернуто 885 коек. Жители, которые лечатся на дому, получают препараты бесплатно. Препарат компании «Промомед» позволит обеспечить лечением более 600 пациентов – курс лечения состоит из одной и более упаковок.