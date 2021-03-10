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Туляк, избивший мужчину арматурой, отправится в колонию

Туляк, избивший мужчину арматурой, отправится в колонию

На преступление он пошел вместе с соучастником и по заказу третьего лица.

В Туле 43-летний местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, вызвавшем утрату трудоспособности.
 
Судом установлено, что 3 октября 2019 года обвиняемый вместе с неустановленным лицом подкараулил потерпевшего недалеко от ледовой арены «Тропик». Мужчины арматурой избили жертву, которую им «заказало» третье лицо, и несколько раз ударили ножом. После задержания обвиняемый наотрез отказался рассказывать о соучастнике и утверждал, что его самого вообще не было на месте преступления. 
 
Решением суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 17:43 +1
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