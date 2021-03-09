ТРО Союза машиностроителей России: в Туле обсудили перспективы работы на год и проведение форума «Инженеры будущего – 2021»

На нем обсудили много важных вопросов. Как предприятия оборонно-промышленного комплекса будут участвовать в общественной жизни Тульской области в 2021 году? Чем регион будет удивлять участников форума «Инженеры будущего»? И кого наградили почетными грамотами в канун Международного дня 8 Марта? Обо всем этом – в нашем материале.

Совещание прошло в новом здании Центра подготовки специалистов. Для его участников и представителей тульских СМИ организовали экскурсию по центру: провели по аудиториям, рассказали, как проходит процесс обучения, показали оснащение центра учебно-тренировочными средствами, симуляторами, компьютерными тренажерами различных систем боевых машин, познакомили с учебной литературой, которая издается на четырех языках.

Официальная часть заседания началась с церемонии награждения. Накануне Международного женского дня почетные грамоты были вручены женщинам-медикам КБП. Поликлиника АО «КБП» обслуживает около 9000 сотрудников, она великолепно оснащена, в ней есть все специалисты.

Исполнительный директор КБП Вячеслав Ковалев:

– Прошлый год прошел под знаком бескомпромиссной войны с невидимым противником – новой коронавирусной инфекцией. К сожалению, победа еще не одержана. Но все мы стремимся вернуться к обычной жизни «без масок». Предприятия области постарались сохранить ритмичный процесс работы для производства продукции. Работники сегодня плодотворно трудятся, ответственно соблюдая все требования Роспотребнадзора.

На переднем крае обороны с самого начала пандемии находились наши хрупкие женщины, медицинские работники. Пандемия коронавируса потребовала от них быстрого освоения новых знаний по диагностике, лечению инфекции.

Благодаря их усилиям нам удалось избежать резкого роста числа заболевших среди сотрудников КБП, ограничить распространение инфекции внутри коллектива, защитить группы риска. Мы искренне гордимся и восхищаемся вашим профессиональным трудом и самоотдачей. Ваш труд не остался незамеченным и был по достоинству оценен руководством холдинга и Министерством промышленности и торговли РФ.

Почетной грамотой Минпромторга РФ наградили Татьяну Беус, директора департамента социального развития. Грамотами АО «НПО «Высокоточные комплексы» наградили главного врача поликлиники АО «КБП» Наталью Головню, терапевтов Викторию Волкову и Ирину Крапивину, медсестер Наталью Архипову и Инну Гусеву, главную медсестру Оксану Захарову, заведующую здравпунктом – фельдшера Наталью Морозову.

Наталья Головня, главный врач поликлиники АО «КБП», стаж 45 лет:

– О другой профессии я и не мечтала! В 2020 году пришлось многому научиться из-за пандемии. За всё время работы такого тяжелого периода еще не было. Коллектив сработал великолепно! Восемь месяцев поликлиника работала круглосуточно. Ни разу никто не ушел на удаленку, не сбежал и не сказал: «Я не могу!» Это дорогого стоит!

Виктория Волкова, терапевт поликлиники АО «КБП», стаж 12 лет:

– В моей семье прабабушка, бабушка и родители – врачи, так что я продолжила династию. Другой профессии я себе не представляла. В пандемию условия работы были необычными для нас: суточные дежурства, болезнь, с которой мы столкнулись впервые. Мы всё выдержали – на морально-волевых качествах и на большом желании помочь людям.

На заседании рабочей группы ТРО Союза машиностроителей России подвели итоги работы отделения за 2020 год.

– В ушедшем году наш регион занял первое место в рейтинге по России, – сказал первый заместитель председателя ТРО Союза машиностроителей России, гендиректор АО «Тулаточмаш» Владимир Филиппов. – Меня переполняет гордость за наш совместный труд, в котором приняли участие тульские предприятия. В результате авторитет Тульского регионального отделения значительно вырос. На сегодняшний день в его рядах 3127 человек из 20 крупнейших предприятий региона. Подписано шесть соглашений с различными организациями, в том числе ТулГУ, Российским военно-историческим обществом, Общественной палатой, Министерством молодежной политики региона, Корпорацией развития Тульской области и другими. Основной упор нашей совместной работы был сделан на проведение социально-значимых для региона мероприятий.

Уже утвержден план работы на 2021 год. Главное событие – подготовка к VII съезду ООО «Союз машиностроителей России», который пройдет в апреле-мае в Москве.

Также 19 марта на базе КБП состоится выездное заседание бюро Союза машиностроителей России, и это честь для нас. А с 18 по 28 июня в Тульской области пройдет Международный форум «Инженеры будущего» – также знаковое мероприятие.

Руководитель представительства ГК «Ростехнологии» в Тульской области Константин Данилов отметил, что в 2021 году в регионе пройдут выборы и Всероссийская перепись населения:

– Предлагаю привлечь молодежь в наш Штаб общественного наблюдения, чтобы они прошли обучение и во время выборов на избирательных участках могли отследить весь процесс. Надеюсь, выборы пройдут в абсолютно легитимном поле. Также подчеркну, что нам выпала честь провести громадный технический форум «Инженеры будущего», и я уверен, что мы проведем его на высшем уровне. Кстати, Центр подготовки специалистов, где мы сейчас находимся, войдет в экскурсионную программу для участников форума.

Министр молодежной политики региона Алексей Давлетшин отметил, что возраст молодежи повысили до 35 лет включительно, так что теперь в области 308 тыс. молодых людей.

– Базовой площадкой для проведения форума станет парк-отель «Сенино» в Заокском районе, и КБП уже активно нам помогает – специалисты ведут проектную работу по строительной площадке. Для нас это весомый вклад. Участники – 1200 человек из 60 стран мира. Особенностью форума в Туле станет создание нового специального факультета – тульского. И сейчас наша задача – сформировать его: выбрать преподавателей, декана, начать проектную работу... Мы должны научить участников форума – студентов лучших технических вузов страны, молодых инженеров – чему-то новому. Задача сложная и интересная. Люди должны реагировать на всё с восторгом и уехать домой с положительными эмоциями. Чтобы потом они еще долго рассказывали своим друзьям о тульском крае.

К этой работе подключились ректор ТулГУ Михаил Грязев и ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого Владимир Панин.